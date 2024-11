Ilgiorno.it - Transito sul Ponte Passo, crocevia vecchio e malato: “Sono troppi i nodi fragili”

Sondrio, 29 novembre 2024 – Con una rete viaria molto fragile come quella valtellinese e valchiavennasca cidei punti che, se bloccati a causa di incidenti, provocano gravi danni alla già precaria circolazione. L’incidente di ieri l’altro aldel(un camion è finito contro le arcate) ha di fatto impedito a molti di raggiungere case e aziende, senza dover fare chilometri su chilometri (passando cioè da Lecco e poi da Como per poi risalire la già disastrata strada Regina), le località dell’Alto Lario poste sulla sponda comasca. La viabilità nei pressi deldellungo la SS 340 Regina (al km 27 nel Comune di Sorico), interrotta mercoledì subito dopo l’incidente, è stata ripristinata nella tarda mattinata di ieri ma solo per i mezzi leggeri, inferiori alle 3.5 tonnellate.