Gaeta.it - Tragico incendio a Napoli: muore giovane di 28 anni in un B&B di piazza Municipio

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 28, residente a Lecce, ha perso la vita a causa di unscoppiato in un B&B nel cuore di, precisamente in. La drammatica vicenda si è verificata nelle prime ore del mattino, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, impegnati in un intervento delicato e complesso. Gli eventi hanno scosso la comunità e avviato una serie di indagini per chiarire le cause del rogo.L’e l’intervento dei vigili del fuocoI fatti sono avvenuti attorno alle 4.30 del mattino, quando l’allerta è arrivata ai vigili del fuoco. Le fiamme sono state segnalate all’interno dell’appartamento ubicato al settimo piano dell’edificio che ospita il B&B. Gli operatori, accorsi tempestivamente sul posto, hanno trovato delle difficoltà nell’accedere all’unità abitativa a causa dell’intensità del fumo e del calore.