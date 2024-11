Tragedia nel cuore di Napoli | va a fuoco un b&b morta una turista tra le fiamme

Leggi su Dayitalianews.com

nella notte di oggi, 29 novembre, in un bed and breakfast a Piazza Municipio, neldi, dove è scoppiato un incendio che non ha lasciato scampo ad una ragazza di 28 anni, unaoriginaria della provincia di Lecce ospite della struttura in un appartamento al settimo piano dell’edificio. Dopo l’allarme sono sopraggiunti sul posto i vigili delper domare le, una pattuglia del commissariato Decumani della Polizia di Stato, le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per risalire alle cause dell’incendio.Si indaga sull’incendioPer il momento non è esclusa alcuna pista investigativa, ma l’ipotesi più probabile è quella di un corto circuito o di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Secondo le prime informazioni i vigili del, entrati nell’appartamento per spegnere le, avrebbe trovato il corpo ormai privo di vita della ragazza, deceduta probabilmente per asfissia a causa dei fumi.