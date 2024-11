Tragedia in un B&B a Napoli muore una 28enne di Lecce

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unache riguarda la vita di una giovane salentina. Una ragazza di 28 anni, originaria di, infatti, ha perso la vita in un rogo divampato in un bed & breakfast di piazza Municipio, situato al settimo piano, a. L’incendio, scoppiato intorno alle 4.30 della scorsa notte, ha completamente devastato l’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati all’interno dello stabile con non poche difficoltà ed hanno purtroppo già trovato il corpo senza vita della giovane salentina., da chiarire le cause dell’incendioLe cause dell’incendio sono ancora tutte da chiarire. Il bed & breakfast è stato completamente distrutto e i piani superiori dell’edificio presentano finestre annerite dal fumo.