Serie A 2024 2025 programma quindicesima giornata | orari calendario e diretta tv partite

Il, il, glie le dirette tv della prossimadel campionato di. Tutti di nuovo in campo per il quindicesimo turno del massimo campionato di calcio italiano, una quattro giorni molto importante per gli equilibri della classifica sia in vetta che nelle zone basse.Si comincia venerdì 6 dicembre con Inter-Parma che si disputerà alle ore 18:30, due ore più tardi ci sarà il big match diovvero Atalanta-Milan con i ragazzi di Gian Piero Gasperini che vogliono proseguire il loro momento magico. Il turno proseguirà il sabato con altri tre anticipi: alle 15:00 Genoa-Torino, alle 18:00 Juventus-Bologna e alle 20:45 Roma-Lecce. Domenica 8, il giorno dell’Immacolata, si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Cagliari, alle 15:00 scontro salvezza Verona-Empoli, alle 18:00 un delicatissimo Venezia-Como e alle 20:45 l’altra grande partita diovvero Napoli-Lazio.