Sciopero Rai | saltano I Fatti Vostri La Volta Buona in onda regolarmente

Variazioni in Rai nella giornata di oggi a causa di unoche coinvolge tutti i settori produttivi dell’azienda pubblica (impiegati, tecnici e quadri), a cui ha aderito anche la squadra de Isu Rai 2.Rai di oggi: le variazioniLofa registrare alcuni cambiamenti nei palinsesti Rai di oggi, a cominciare dall’informazione della prima mattina di Rai 3, che ha visto mancare gli appuntamenti con Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, rimpiazzati dalle repliche di Geo.Sorte simile su Rai 2, dove VideoBox è stato riproposto alle 11 al posto di TGSport Giorno, mentre Iva incon ‘il meglio di’.Per quanto riguarda il resto della giornata, non dovrebbero esserci significative variazioni: su Rai 1 Laandràin, mentre La Vita in Diretta sarebbe comunque saltata per lasciare spazio allo Zecchino d’Oro.