Sciopero generale, Bombardieri: "Governo rifletta su 40 piazze piene"

“Io credo che se 40si riempiono come è successo oggi, ildovrebbe forse fare una riflessione, non rispetto a Landini e, ma rispetto alle migliaia, alle decine, centinaia di migliaia di persone che oggi sono in piazza e chiedono dei cambiamenti”. Lo ha detto Pierpaolo, segretariodella Uil, oggi a Napoli alla manifestazione di Cgil e Uil per loindetto dai sindacati.“Questa piazza – ha aggiunto– è la migliore risposta a chi ha criminalizzato una giornata democratica, pacifica, di lotta, di richiesta di attenzione. In questo Paese non possiamo raccontare che va tutto bene. C’è gente che soffre, c’è gente che sta in difficoltà. Dare voce a queste persone non è un reato, è un diritto che è riconosciuto dalla Costituzione.