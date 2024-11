Romadailynews.it - Roma, rissa in un bar a Don Bosco: chiuso il locale per 15 giorni

Leggi su Romadailynews.it

Provvedimento del questore dopo una violenta lite tra clienti e gestori, con tre arresti e una denuncia., 29 novembre – È stato disposto il fermo per 15di un bar situato nel quartiere Don, a, teatro di una violentaavvenuta lo scorso sabato.Lo scontro, scoppiato tra due clienti di origine cubana e la titolare delinsieme al figlio minorenne, è degenerato con l’uso di bottiglie e bastoni.L’intervento della polizia di Stato ha evitato conseguenze tragiche, ma tutti i coinvolti sono finiti al pronto soccorso per le ferite riportate. Gli adulti sono stati arrestati, mentre per il minorenne è scattata una denuncia presso la Procura specializzata.L’episodio, però, non è isolato. Il commissariato Tuscolano, responsabile per la zona, ha documentato altri due casi recenti che vedono coinvolta la titolare del bar: un’aggressione a due donne e una lite con altri avventori.