Ranieri l' aggiustatore che ha restituito coraggio alla Roma

Il pareggio con cui laè tornata dtrasferta londinese in casa del Tottenham ha un valore relativo in termini di classifica, eppure è un passo avanti enorme nel processo di normalizzazione della stagione. Il cammino in Europa League, difficile per i pessimi risultati iniziali, non sarebbe stato compromesso nemmeno in caso di sconfitta e non si è risolto ora con il punto strappato da Hummels in tempo di recupero. Però il segnale di resilienza dato dsquadra in uno notte in cui il rischio di prendere un'imbarcata era concreto è arrivato ed è stato recepito.ha fatto le cose semplici per rimettere laal centro del villaggio.nell'approcciosfida con gli Spurs, i migliori in campo con l'eccezione di Pellegrini (che andrà recuperato), difesa a tre con i più esperti.