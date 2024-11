Niente Juve va al Milan | annunciato il nuovo attaccante

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 22:12 di Alessandro BastaUnnon va alla, c’è il: l’annuncio ha lasciato tutti di sasso negli ultimi minuti, cosa sta succedendoLa squadra di Thiago Motta non sta vivendo proprio un momento di forma così positivo. Lo dimostrano i tanti infortuni che la Vecchia Signora ha subito nelle ultime settimane e che hanno reso la coperta molto corta praticamente in tutti i reparti. Le prime difficoltà, probabilmente anche le più gravi, sono nate in difesa.Poi è stata la volta dell’attacco, dove il tecnico ex Bologna non ha neanche un vera e proprio punta di ruolo dopo il ko di Dusan Vlahovic. Il serbo è sulla via del rientro e il suo stato di salute non è per nulla grave – non c’è lesione -, ma i lunghi stop di Milik di Nico Gonzalez di sicuro non hanno aiutato la squadra ad avere l’equilibrio attesso.