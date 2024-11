Lapresse.it - Morto Fernando Capecchi, manager che lanciò Conti e Pieraccioni

E’all’età di 80 anni, figura simbolo nel mondo dello spettacolo toscano e uno degli impresari dello spettacolo più importanti in Italia. Tanti i messaggi sui social da parte di vip e personaggi dello spettacolo che sono stati lanciati da: “Ciao– ha scritto Carlosu Instagram – che gavetta insieme! Quanti kilometri, quanti serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti ‘saluta tutti’. Con te se ne va un pezzo di vita”.Leonardosul suo profilo ricorda che “avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: ‘oh ma il contratto me lo fai o no?’ ridevi: ‘no, sei ancora in prova’. Ciao! Ci siamo divertiti”.