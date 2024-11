Ilrestodelcarlino.it - Morte di Jacopo Bachetti. La Procura chiede la condanna dell’amico a 6 anni e 8 mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladi Ascoli ha chiesto laa 6e 8per Maurizio Belloni, il giovane accusato di omicidio stradale e lesioni gravi per aver causato, mentre era in uno stato psicofisico alterato dall’assunzione di alcol e cocaina, l’incidente stradale nel quale il 14 novembre del 2020 morì l’ascolano. E’ durata quasi due ore e mezza ieri la discussione davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che al termine ha rinviato ad altra udienza per le repliche e la sentenza. Precedentemente laaveva espresso parere negativo alla richiesta della difesa dell’imputato di un patteggiamento a due. La richiesta dia 6e 8è stata lungamente argomentata dal pubblico ministero in udienza, al quale si è associata la parte civile.