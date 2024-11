Iodonna.it - L'opera in sé era già una provocazione e il magnate cinese ha completato il lavoro mangiandosela. Poi, però, ha compiuto anche un bel gesto

Leggi su Iodonna.it

Immaginate di acquistare un’d’arte per 6,2 milioni di dollari e poi, come promesso, mangiarla. Sembra un capriccio, ma per Justin Sun, imprenditoredelle criptovalute, è diventato un vero e proprio evento. L’in questione è Comedian, la celebre banana attaccata al muro con nastro adesivo di Maurizio Cattelan, che Sun ha comprato all’asta e, pochi giorni dopo, ha mangiato di fronte a giornalisti e influencer. Unche, oltre a suscitare ilarità, ha trasformato la banana in un simbolo die riflessione nell’arte contemporanea. "Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye" guarda le foto La banana di Cattelan e ildi Justin SunLa creazione di Cattelan, che consiste in una banana attaccata al muro con del nastro adesivo, è stata oggetto di polemiche sin dal suo debutto a Miami nel 2019.