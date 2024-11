Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: Frida Karlsson straripante, Johaug è subito seconda, discreta Ganz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58: A completare la top 10 la tedesca Henning, quarta a 55?, la norvegese H. Weng quinta a 1’03”, la svedese Andeon sesta a 1’10”, la statunitense Diggins settima a 1’13”, la austriaca Stadlober ottava a 1’18”, nona la statunitense Brennan a 1’21”, decima la svedese Svahn a 1’24”10.57: E’ undicesima al traguardo la tedesca Carl e dunque abbiamo la top ten. Vittoria per la svedese, secondo posto per la rientrante Theresea 46?, terza la norvegese Slind a 54?10.55: Tra le atlete da top ten manca solo la tedesca Carl, che era ottava al km 8.1.dovrebbe riuscire a restare nella top 3010.54: Rialza la testa la Norvegia, con Slind che è terza a 54? da. Scende in quarta piazza Hennig10.53: Diggins è sesta al traguardo con 1’13” di ritardo10.