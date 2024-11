Liliana Segre | a Gaza non un genocidio ma crimini di guerra e contro l’umanità

Leggi su Open.online

«Nella drammatica situazione dinon ricorre nessuno dei due caratteri tipici dei principali genocidi generalmente riconosciuti come tali». Ovvero «il Medz Yeghern degli armeni, l’Holodomor dei kulaki ucraini, la Shoah degli ebrei, il Porrajmos dei rom e sinti, la strage della borghesia cambogiana, lo sterminio dei tutsi in Ruanda». Mentre «sono piuttosto evidenti idi, commessi sia da Hamas e dalla Jihad, sia dall’esercito israeliano». Lo scrive, in un intervento sul Corriere della Sera, la senatrice a vita. Secondo«l’abuso della paroladovrebbe essere evitato con estrema cura per più di una ragione. In primo luogo, solo coprendosi occhi e orecchie si può evitare di percepire il compiacimento, la libidine con cui troppi sembrano cogliere un’opportunità per sbattere in faccia agli ebrei l’accusa di fare ad altri quello che è stato fatto a loro».