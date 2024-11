Gamberorosso.it - L'ideatore di Alpinn, il rifugio più visionario del mondo, apre un grande ristorante in montagna

A Madonna di CampiglioPatascoss – Benvenuti in, un nuovo format gastronomico che promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport alpini come dei gourmet amanti delle gite ad alta quota. Non è ilpiù alto d'Italia: per quello occorre andare a Moena dove a 2.514 metri troviamo InAlto di Alfio Ghezzi, oppure a Plan de Corones dove a 2.265 metri c'èsotto lo sguardo di Norbert Niederkofler, o a Livigno dove a 1.816 metri c'è il vegano Stua da Legn; Patascoss però è in buona posizione: si assesta a quota 1.550, vicinissimo a una famosa pista (la 3-Tre) un po' comeche guarda alle piste ed è un punto di sosta eccezionale per gli sciatori.Con il locale nel museo Lumen ha in comune anche il marchio di fabbrica: alle spalle di Patascoss c'è Paolo Ferretti, deus ex machina dei progetti d'alta quota formati Niederkofler, e anche se in questo caso Ferretti si muove in solitaria (in collaborazione con il figlio Francesco Ferretti, e il gruppo di imprenditori trentini Alessandro Coser, Ivan Fonsatti e Andrea Buselli), lo spirito è quello che spinge verso la costruzione di un nuovo immaginario montano, dove cultura gastronomica, attenzione all'ambiente, ristorazione d'autore si mescolano in una comprensione intensa di quanto il genius loci ha donato, in termini di natura e di cultura.