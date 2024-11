Zonawrestling.net - Lazy Booking #3: quello che la WWE non sa scrivere

Leggi su Zonawrestling.net

Fossi un wrestler di NXT, chiederei di rimanere nello show del martedì sera per sempre. Per quanto condotto da unmolto semplice ma chiaro (Shawn Michaels è un onesto mestierante), è certamente l’eldorado rispetto ache si vede nel main roster a conduzione Triple H. C’è una grande distanza infatti tra le aspettative e la realtà. Ma anche una schizofrenia di fondo, forse influenzata da ritmi televisivi diversi e (magari) da fattori di backstage diversi. Ecco perché non c’è stato un wrestler di NXT chiamato nel 2024 che abbia avuto uncoerente, lineare, decente. Vedremo assieme diverse situazioni, anche di atleti/e che facevano già parte del main roster e che arrivando da NXT non hanno ottenuto nulla di significativo. Bron BreakkerÈ un wrestler che si scrive abbastanza facilmente.