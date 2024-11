Ilgiorno.it - Lavori non preventivati alla Casa dell’amicizia: "Contribuite anche voi"

Prende forma lanell’oratorio di San Primo. In quei 400 metri quadri messi a disposizione dparrocchia, la Comunità di Sant’Egidio sta realizzando un centro per organizzare le attività del gruppo, mauno spazio destinato ai più poveri in cui saranno distribuiti i pacchi alimentari, gli adolescenti potranno essere seguiti nei compiti e saranno offerti pranzi agli anziani e ai senza fissa dimora. "Vorremmo che fosse un centro molto vissuto – ha detto il responsabile della Comunità, Giorgio Musso –. Le risorse che servono per la ristrutturazione sono ingenti, sono emersinon previsti come il consolidamento delle strutture portanti e si stanno montando le impalcature per effettuaresul tetto. Facciamo appello a cittadini e imprese perché sostengano il progetto: mancano 175mila euro per completare le opere".