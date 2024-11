Anteprima24.it - L’Accademia cerca il tris col Cicciano

Tempo di lettura: < 1 minutoDomani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento le giallorosse riceveranno la vista del Vittorio Alfieri Volley di(NA), gara valevole per la sesta giornata del campionato regionale di serie c.Dopo il ritorno alla vittoria nello scorso turno con la Libertas Sorrento, le giallorosse puntano a bissare il risultato per ottenere quella che sarebbe la terza vittoria stagionale e dare continuità ai risultati e al gioco dopo l’opaca prestazione di Volla. I tre punti andrebbero senz’altro a dare una ulteriore impennata alla cassifica e, alla luce del grande equilibrio di queste prime giornate, farebbero sicuramente avvicinare la squadra beneventana alle posizioni di testa.Anchearriva a questo match con sei punti in classifica ed è pertanto appaiato proprio alle giallorosse che, tuttavia, hanno disputato una gara in meno.