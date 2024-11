Ilrestodelcarlino.it - La rivolta dei vecchietti. Tre tentativi di truffa: gli anziani non ci cascano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La lotta dei carabinieri contro le truffe agli, inizia a dare i primi risultati. A sentire i residenti della media Valtenna, nei giorni scorsi sono stati diversi glicontattati telefonicamente da falsi carabinieri che stavano tentando di mettere in atto la ‘dell’incidente capitata da un familiare’ per estorcere denaro, ma questa volta sembra che le persone contattate abbiamo fatto la cosa giusta. Infatti, come comunicato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo, nei giorni scorsi, nei comuni di Montegranaro e Montegiorgio, si sono registrati in breve tempo trediai danni di, tutti realizzati seguendo lo stesso copione: una persona ha allertato telefonicamente le vittime, presentandosi come un carabiniere, affermando che il figlio o la figlia aveva provocato un grave incidente stradale ed era stato arrestato.