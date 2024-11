Ita-Lufthansa | l’Europa approva la fusione Ora le nozze si faranno | cosa cambia da gennaio

Leggi su Open.online

Arriva luce verde dalla Commissione europea per EasyJet Airline Company, International Airlines Group (Iag) e Air France-Klm come idonei a intervenire perché sia posto rimedio ai problemi di concorrenza sulla base degli impegni assunti dae dal ministero dell’economia e delle finanze italiano per poter acquisire il controllo congiunto su Ita Airways. Questazione è una condizione affinchée il Mef possano fare la transizione, iniziata un anno fa, ovvero quando il 30 novembre 2023 il Mef ha voluto vendere il 41% di Ita eha espresso volontà di comprare le quote informando dell’operazione Bruxelles. Un accordo che ha avuto stop e ripartenze. L’ultima nel luglio 2024 la Commissione avevato l’acquisizione del controllo congiunto di Ita da parte die del Mef subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di misure correttive presentato dalle parti.