Ilfattoquotidiano.it - Ita e Lufthansa, l’Ue approva in via definitiva l’acquisizione. Cosa c’è nell’accordo e quando i tedeschi prenderanno il controllo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Ue hato in viale nozze tra Ita Airways e Deutsche, ha appreso l’Ansa da fonti qualificate. Il via libera di Bruxelles è arrivato, come anticipato nei giorni scorsi, entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing dell’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro. “Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”, ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Ma più che di nozze, però, è il caso di parlare di acquisizione di un piccolo vettore, com’è di fatto Ita, da parte del colosso. L’accordo siglato il 30 novembre 2023 prevede infatti la cessione del 41% delle quote di Ita al gruppo tedesco da parte del ministero dell’Economia italiano.