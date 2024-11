Calciomercato.it - Inter-Lipsia, altro ko UFFICIALE dopo Pavard: “Diversi mesi di stop”

Non solo l’infortunio del difensore franceseil match di Champions League a San Siro: nuova tegola e 2024 terminato in anticipoL’si porta a casa i tre puntilo scontro Champions contro il, compiendo un balzo probabilmente decisivo verso l’accesso diretto agli ottavi di finale.(LaPresse) – Calciomercato.itA decidere l’autorete di Lukeba, con i tedeschi che restano a zero punti in classifica e quasi fuori anche dalla zona playoff. L’unica nota stonata della serata per Simone Inzaghi è stato l’infortunio rimediato da, che rischia un mese diper il problema muscolare alla coscia. Il difensore francese non ci sarà quindi domenica nel posticipo ad alta quota contro la Fiorentina, mentre per la sfida del ‘Franchi’ potrebbe rientrare Acerbi nelle retrovie.