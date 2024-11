Gaeta.it - Il luppolo italiano conquista spazio: accordo tra Carlsberg e Crea per una filiera sostenibile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il settore della coltivazione delin Italia sta vivendo una fase di notevole crescita e interesse. Negli ultimi anni, diverse aziende agricole hanno deciso di specializzarsi nella produzione di questa pianta, fondamentale per la birrificazione.Italia, in particolare, si distingue per la volontà di promuovere e valorizzare ilcoltivato nel nostro paese, integrandolo nelle proprie ricette delle birre del Birrificio Angelo Poretti. L’azienda ha anche intrapreso un’importante collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria per supportare l’innovazione e la ricerca nel settore.Italia e: unper la crescita delNell’ottica di promuovere la coltivazione delItalia ehanno firmato un protocollo d’intesa che promette di apportare benefici significativi agli agricoltori e all’intera