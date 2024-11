Donnaup.it - Il fegato grasso: cosa lo provoca e cosa fare per prevenirlo e curarlo!

Il: che cos’è e come si può prevenireLa steatosi epatica, o “” è una malattia silenziosa che se non viene trattata in maniera opportuna può portare a gravi complicazioni e può anche costare la vita.Si tratta di una patologiata da un accumulo di acidi grassi e trigliceridi nelle cellule epatiche, una condizione che si ha soprattutto quando ci sono obesità, diabete e iperlipidemia (eccesso di grassi nel sangue).In genere il nostropuò contenere fino a un cinque per cento di. Se però ne accumuliamo una quantità maggiore, allora diciamo che abbiamo unnon alcolico, che può originare infiammazione, fibrosi e cirrosi. Il: che cos’è e come si può prevenireSi tratta di una malattia definita “silenziosa” perché di solito non dà sintomi ben precisi e anche per questo può essere difficile da diagnosticare, il che puòin modo che negli ignari pazienti si producano delle serie complicazioni.