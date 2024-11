Sport.quotidiano.net - Il derby di Ogunseye. L’Arezzo ritrova il bomber

di Andrea Lorentini AREZZO Vincere fa sempre bene. Va da sè che il 2-0 rifilato al Perugia, neldi Coppa Italia, e la conseguente qualificazione ai quarti di finale, è una bella iniezione di fiducia per. Premesso questo, una partita non fa primavera e quindi, fuori di metafora, la gara di lunedì contro l’Entella sarà la prova del nove per capire se a livello mentale è, finalmente, scattato qualcosa dentro la squadra. Troppo volte, infatti, dopo una prestazione convincente è arrivata una battuta d’arresto. Proprio la mancanza di continuità è stata, fin qui, il tallone di Achille degli amaranto. Perciò prima di parlare di svolta, attendiamo la conferma. Di sicuro mercoledì l’approccio alla partita è stato quello giusto, così come la cattiveria e la determinazione. Il successo nelbis di coppa non modifica i piani della società:preparerà in ritiro anche la gara contro l’Entella.