Fortitudo, una difesa doc. L’Aquila cancella Avellino

9264 FLATS SERVICE : Fantinelli 6, Bolpin 15, Mian 8, Gabriel 13, Freeman 14, Panni 8, Giordano 2, Aradori 7, Battistini 9, Menalo 10, Ferrucci Morandi. All. Caja.: Maglietti 6, Mussini 7, Lewis 15, Earlington 5, Bortolin 10, Jurkatamm 11, Nikolic, Chinellato 10, Perfigli, Codeluppi. All. Crotti. Arbitri: Luca Attard, Lupelli, Gai. Note: parziali 30-18, 51-24, 74-42. Tiri da due:25/38;13/43. Tiri da tre: 12/24; 6/19. Tiri liberi: 6/6; 20/24. Rimbalzi: 35; 34. Unasemplicemente perfetta fa un sol boccone di. Nel recupero della settima di campionato, la formazione di Attilio Caja, bissa la vittoria di domenica con Livorno e batte nettamente l’altra neopromossa, in una sfida a senso unico La seconda partita di coach Caja sulla panchina della Effe, coincide con il ritorno in campo anche di Pietro Aradori e con la continuità di rendimento,asfissiante e intensità, data dalla squadra nell’arco di tutto il confronto con gli irpini.