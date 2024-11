Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino esalta il gruppo. “Con l'Inter a viso aperto sognando una notte magica”

Firenze, 28 novembre 2024 - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la, che al Franchi ha liquidato la pratica Pafos non senza un po' di apprensione nel finale. In gol Kouame, poi Goldar ha spedito il pallone nella propria porta su tiro-cross di Sottil e infine Quarta. Gara riaperta nel finale da una papera di Terracciano ma alla fine i viola si portano a quota 9 punti in classifica, al sesto posto generale. Punti che sono già sufficienti per guardare ai turni successivi. Chiaro che laambisca a entrare nelle prime otto per andare direttamente agli ottavi, ma da stasera è già certa matematicamente di partecipare almeno a ai sedicesimi (il playoff) di febbrario. Questa l'analisi di mister Raffaele, che da domattina potrà concentrarsi sul big match - attesissimo - di domenica sera contro l'