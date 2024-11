Ilrestodelcarlino.it - Elezioni per il Consiglio studentesco . Unione degli universitari fa il pieno

Udufa ildi preferenze anche nella seconda tornata elettorale per i rappresentantistudenti dell’Università di Urbino e si prende la maggioranza assoluta in(Cs). Sono otto gli eletti nei Consigli di dipartimento che il gruppo ha ottenuto, a fronte dei quattro di Agorà – diritti e innovazione e dei tre di Azionea – studenti fuorisede, mentre Sum Uniurb anche in questo caso non prende seggi. Questa è la listaeletti nei Dipartimenti: per Economia, Società, Politica (Desp) sono Lorenzo Ugolini, Martina Varriale (Udu) e Alessia Ferri (Azione); per Giurisprudenza (DiGiur) sono Brahim Balla (Udu) e Iris Tarantini (Agorà); per Scienze biomolecolari (Disb) sono Emanuele Fedrigucci, Rita Sosta (Udu) e Chiara Bianco (Agorà); per Scienze della comunicazione, Studi umanistici e internazionali (Discui) sono Viola Benvenuto, Paolo Mena Luis Eduardo (Agorà) e Manuel Fusco (Udu); per Studi umanistici (Distum) sono Beatrice Dell’onte, Pietro Pettiti (Udu) e Lorenzo Sarti (Azione).