Ecco la nuova Notre-Dame a 5 anni dall’incendio Macron | Uno shock di speranza – Foto e video

«Avete trasformato il carbone in arte». Cinquedopo il terribile incendio di aprile 2019, la cattedrale didi Parigi riapre i battenti. Oggi, venerdì 29 novembre, il presidente francese Emmanuelha visitato per l’ultima volta il cantiere della chiesa-simbolo della capitale francese con una «passeggiata» seguita da un gruppo ristretto di giornalisti e trasmessa in diretta dalle pagine dell’Eliseo., di fatto, torna a svelarsi a Parigi e al mondo. La riapertura ufficiale avverrà la prossima settimana, il 7 dicembre, mentre l’8, nella festa dell’Immacolata, sarà celebrata la prima messa. Un investimento da 700 milioni di euro che ha permesso, come ha detto il presidente francese nel suo discorso all’interno della navata centrale, di restituire a«la sua grandezza, il suo splendore, la sua luminosità».