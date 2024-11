Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: tra poco le qualifiche Sprint, Ferrari per l’impresa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Nel 2023, invece, il podio fu giovanissimo. Max Verstappen, che non aveva ancora compiuto 26 anni, faceva la figura del veterano a fianco di Oscar Piastri e Lando Norris. Da una top-3 di veterani blasonati a una di “saranno famosi”, poiché ambedue i piloti della McLaren non erano ancora avvezzi alla cerimonia più ambita della F1. Evidentemente fu di buon auspicio, poiché sia l’australiano che il britannico hanno conseguito la prima vittoria della carriera nei mesi immediatamente successivi!18.07 Nel 2021, quando le monoposto erano ben differenti da quelle attuali, i piloti scoprirono un contesto difficilissimo. La pista richiese un alto carico aerodinamico e gli pneumatici andarono in violenta sofferenza. Forse, il fatto che il podio sia stato composto da Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso non rappresentò una fatalità.