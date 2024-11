Thesocialpost.it - Collasso sul palco: muore a 59 anni l’attore Julien Arnold

Un grave lutto ha colpito la comunità teatrale canadese:, stimato attore di Edmonton, è morto a 59in seguito a unsulscenico. Il dramma è avvenuto durante una rappresentazione di Canto di Natale di Charles Dickens presso il Citadel Theatre di Edmonton, doveinterpretava i ruoli di Fezziwig e Jacob Marley. La tragedia si è consumata improvvisamente durante una delle repliche dello spettacolo natalizio, lasciando sgomenti il pubblico e i colleghi., descritto come un attore dal talento straordinario, era un volto noto nella scena teatrale locale. Il Citadel Theatre, in un commosso comunicato, ha dichiarato: «La sua scomparsa è una perdita profonda per la famiglia, gli amici e la comunità teatrale di Edmonton.portava gioia e profondità in ogni ruolo, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti noi».