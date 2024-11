Latuafonte.com - Cold Blood – Senza pace come finisce: spiegazione finale

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 1:33 pm by Redazione

Cold Blood – Senza pace è un film del 2019 diretto da Frédéric Petitjean. La trama segue un sicario che vive da solo in una casa in riva al lago. Un giorno bussa alla sua porta una donna gravemente ferita. Per metterla in salvo, il protagonista mette anche a rischio la sua vita.

Cold Blood – Senza pace: riassunto della trama

La trama di Cold Blood – Senza pace inizia con Henry che uccide un noto uomo d'affari industriale, il signor Kessler. L'uomo è un sicario, che vive da solo in montagna con il minimo indispensabile e il suo lavoro redditizio. Mentre sta pescando sul ghiaccio, una ragazza ha un incidente sulla motoslitta, vicino a casa sua.