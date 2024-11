Chi era Emanuela Chirilli la 27enne leccese morta nell’incendio del B&B di Napoli | i dubbi su estintore e rilevatori

Leggi su Open.online

una giovane donna di 27 anni èscoppiato al settimo piano di un B&B nella centralissima piazza Municipio, al numero civico 84. Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo scoppiato. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, all’interno della stanza di un B&B è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di, pugliese originaria di Maglie in provincia di Lecce. Cosa è successoL’incendio sarebbe scoppiato tra le 4 e le 5 del mattino. Il fumo, ma non le fiamme, hanno interessato anche i due piani superiori del palazzo, che nella loro facciata esterna ora presentano una enorme chiazza nera. Le persiane e il motore dei condizionatori del B&B “Il covo degli Angioini” risultano divelti. Non è ancora nota l’origine delle fiamme, forse un cortocircuito.