AlmaLaurea l' età media di accesso al dottorato è di 324 anni

Quotidiano.net - AlmaLaurea, l'età media di accesso al dottorato è di 32,4 anni

Leggi su Quotidiano.net

L'etàaldi ricerca è pari a 32,4, ma oltre la metà dei dottori del 2023 ottiene il titolo al massimo a 30di età. È quanto emerge dalla IX edizione del Rapporto2024 sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca presentato oggi all'Università degli studi di Macerata. Nel confronto internazionale, l'età al conseguimento delin Italia è tra le più basse dei paesi Ocse. Nel 2021, l'etàdei dottori di ricerca in Italia era di 32,3, valore più elevato solo di quelli registrati in Francia (30,5) in Olanda (31,7) e Germania (32,1). Età medie più elevate si registrano in Regno Unito (33,1) e Spagna (36,1).analizza l'età alin quattro fasce: meno di 29(23,2%), 29-30(29,9%), 31-35(32,4%) e 36e oltre (14,6%).