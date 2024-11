Ilrestodelcarlino.it - Al Corso una stella di Hollywood. James Franco sbarca in città

Daa Reggio Emilia., insieme a regista Claudio Giovannesi, saranno al cinema Al– domenica primo dicembre alle 20,45 – per presentare il film ’Hey Joe’. L’incontro sarà condotto da Sandra Campanini, presidente Fice Emilia Romagna. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, ’Hey Joe’, dretto da Claudio Giovannesi, è calato nella Napoli del 1971. Qui fa ritorno Dean Barry, un veterano americano che durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto una relazione con una ragazza napoletana. L’uomo torna in Italia alla ricerca del figlio, nato da quella relazione, che non ha mai conosciuto, con la speranza di recuperare venticinque anni di assenza. Ma suo figlio ormai è un giovane uomo, cresciuto nella malavita sotto la protezione di un boss del contrabbando e non dimostra alcun interesse per il padre americano.