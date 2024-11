Zonawrestling.net - WWE: TKO svela in anteprima esclusiva la nuova sede WWE con un video che celebra passato e futuro

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE è indiscutibilmente la leader nel wrestling professionistico, e questa posizione di eccellenza si riflette perfettamente nella suacentrale.TKO ha condiviso unche offre ai fan uno sguardo esclusivo all’interno della struttura all’avanguardia. TKO ha pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram unche mostra in dettaglio gli interni degli uffici della WWE, perfettamente progettati. Vengono mostrati i cubicoli dove i dipendenti della WWE svolgono il loro lavoro con dedizione. Il tour continuando alcuni ring WWE, utilizzati dai talenti per allenarsi e perfezionare le loro abilità. In chiusura, i fan possono ammirare le repliche di diversi titoli WWE, simboli della ricca e prestigiosa storia della compagnia.Il tour continua con la presentazione di statue in bronzo dedicate a leggende come Roddy Piper, The Ultimate Warrior e André the Giant.