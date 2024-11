Gaeta.it - Venerdì 29 novembre: sciopero nei trasporti a Roma, disagi in vista per i pendolari

Un significativonel settore deiè atteso aper la mattina di29, con l'interruzione dei servizi che infliggeràa milioni di. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub e Sgb, che si oppongono alle misure contenute nella manovra finanziaria recentemente proposta dal governo. Tra le rivendicazioni figurano l'aumento dei salari e delle pensioni, insieme a richieste di finanziamenti per settori cruciali come istruzione, sanità e servizi pubblici.Le cause delloLe organizzazioni sindacali hanno preso posizione contro il governo, ritenendo insufficienti le proposte economiche in discussione. Le rivendicazioni includono una richiesta di maggiori finanziamenti per i servizi pubblici, vitali per garantire il funzionamento dell'istruzione, della sanità e delle politiche industriali.