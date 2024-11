Vakifbank-Milano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il terzo turno della Pool C della Cev2024/di. La squadra allenata dall’italiano Giovanni Guidetti ha cambiato tanti elementi e le difficoltà non sono mancate in questo avvio di stagione, ma non per questo le turche sono meno temibili del solito. D’altra parte, anche la formazione di Stefano Lavarini sta facendo i conti con qualche problema fisico, anche se ora può contare su una ritrovata Paola Egonu, ex di lusso di questa sfida. Si preannuncia grande battaglia in questo big match che mette in palio il primo posto nel girone: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di giovedì 28 novembre alSpor Sarayi di Istanbul, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida traIstanbul e Numia Verodella massima competizione continentale per club.