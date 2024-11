Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli (e non solo) vista da Gian Piero Ventura

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto, doppio ex allenatore dei partenopei e dei granata. Di seguito le sue parole. “La gara di domenica è delicata per il. E’ delicata perchè ilè reduce da 4 punti nelle ultime 8 partite, la perdita di Zapata è stata devastante per la squadra ed hanno subito un trauma nontecnico ma anche psicologico. Ho visto i granata due volte quest’anno e li ho visti in seria difficoltà”. Ildi Conte“Il percorso di Conte è di avvicinamento che vorrebbe lo stesso allenatore, ma non ho ancora visto la squadra di Conte. Il mister è stato straordinario a ridare entusiasmo e a ridare fiducia al gruppo squadra. Dal punto ditecnico-tattico le squadre di Conte hanno sempre avuto una fluidità di gioco che quest’anno s’èancora poco.