Stop alla violenza sulle donne | Parliamone Ancora

L’ Associazione Orgoglio Napoletano e Il Movimento 5 Stelle di Villaricca promuovono l’incontro “” contro laVenerdì 29 Novembre 2024 – Ore 17:30 Sala Consiliare del Comune di Villaricca (NA) Il Gruppo territoriale del movimento 5 stelle di Villaricca insieme al Comune di Villaricca, con patrocinio morale e il supporto dell’Associazione “Orgoglio Napoletano” promuove l’incontro “” in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le.L’evento avrà luogo il 29 novembre 2024 presso la Sala Consiliare Comunale e si propone di sensibilizzare e coinvolgere la comunità sul tema cruciale della lotta contro ladi genere. Programma dell’evento: • Saluti istituzionali: • Francesco Gaudieri, Sindaco del Comune di Villaricca • Luigi Nave, Senatore della Repubblica • Antonio Yoseph Pennacchio, Consigliere Comunale Villaricca • Introduzione: • Ornella Barbato, Responsabile Progetti Movimento 5 Stelle • Fernanda De Rosa, Referente Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle • Lettura: • Milena Grasso, sociologa • Dibattito con: • Maria Grazia Di Tota, Responsabile Ufficio Politiche Sociali Comune Villaricca • Maria Giugliano, Avvocato • Milena Grasso, Sociologa • Testimonianze in aula • Saluti finali: • Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato Contributi artistici: La serata sarà arricchita dpartecipazione dell’Associazione “Orgoglio Napoletano”, che presenterà una performance teatrale dal titolo “Storie di piccole grandi”, con la regia di Benedetto Ferriol.