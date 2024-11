Ilgiorno.it - Sorico, riaperto a senso alternato il Ponte del Passo danneggiato da un camion

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 28 dicembre 2024 – Lungo la strada statale 340 "Regina" è stata ripristinata la circolazione aunicoper i mezzi leggeri lungo il"del",ieri pomeriggio da unche si è schiantato lungo le colonne. In attesa del ripristino delle parti danneggiate e di ulteriori verifiche tecniche alla struttura l’intera tratta stradale è percorribile aunico, ad esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. In azione anche il servizio di disinquinamento acque della Provincia di Como, impegnato nelle operazioni di contenimento dei fluidi dispersi dalnel lago. L’intervento, volto a contenere l’inquinamento del sottostante fiume Mera, prevede l’impiego di un natante dotato di un sistema di spruzzatori specificamente progettato per dissolvere gli idrocarburi su un’ampia superficie, assicurando un’efficace bonifica ambientale.