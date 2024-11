Lettera43.it - SIMEST e Fincantieri sottoscrivono un accordo per la crescita delle aziende di filiera

, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazioneimprese, e, leader mondiale nella cantieristica ad alta complessità, hanno sottoscritto unfinalizzato a favorire nuovi investimenti, maggiore competitività – anche internazionale – esul mercatoimprese delladell’industria navale. Il protocollo d’intesa è stato siglato da Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di, e Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di.L’obiettivo è far crescere le imprese fornitrici diL’intesa punta a incrementare la capacità innovativa e le competenzeimprese fornitrici di, abilitando nuovi investimenti per lasia in Italia che all’estero, a supporto della solidità e della tracciabilità della, rafforzandone il profilo sui mercati internazionali.