Serena Stefani riconfermata alla guida del consorzio di bonifica

Arezzo, 28 novembre 2024 – Sarà unobis. La Presidente deldi2 Alto Valdarno uscente resta saldamentedell’Ente. Premiata dai risultati delle elezioni che si sono svolte dal 1 al 5 ottobre 2024, ha ottenuto la convinta conferma dall’Assemblea, che si è riunita per la prima volta, questa mattina alle 10.30 nella sede istituzionale di via Rossi ad Arezzo, per il rinnovo degli organi. Ventisei presenti sui ventotto componenti hanno riconsegnato all’unanimità a, imprenditrice agricola del Casentino, la carica di Presidente. Sarà lei dunque, per ora unica donna ai vertici dellain Toscana, a dare gli indirizzi nel comprensorio Alto Valdarno fino al 2029. L’”incoronazione” è avvenuta con un consenso plebiscitario, per l’attività svolta fino ad ora e per il programma illustrato, fondato sull’apertura verso i consorziati; sulla partecipazione dei cittadini e degli amministratori; sulla collaborazione tra Enti, associazioni e stakeholder del territorio.