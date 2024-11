Ilgiorno.it - Sei giovani alpinisti per fare l'impresa in Patagonia: dall'utopia alla spedizione, chi sono i ragazzi della squadra del Cai

Il presente e il futuro dell’alpinismo sulle tracce dei pionieri fra le montagne più belle e difficili del mondo, quelleseidi grande talento, scelti e formati da alcuni degli scalatori più importanti dell’alpinismo italiano. Saranno Marco Cordin (trentino classe 2000), Luca Ducoli (originario di Breno, Brescia, classe 2001), Dario Eynard (bergamasco del 2000), Giacomo Meliffi (originario di Urbania, Pesaro, classe 1996), Alessandra Prato (milanese del 1995) e Camilla Reggio (torinese classe 1996) le alpiniste e glidel Cai Eagle Team a partire per lainil 30 gennaio 2025. È l’ultimo passo del progetto pensato dal Club alpino italiano. Un laboratorio che aiuta a crescere il meglio dell’alpinismo in Italia. “Il sogno era quello di avere unadi scalatori di punta, una sorta di nazionale, e questo è l’atto finale”, spiega Antonio Montani, presidente del Cai che ieri, nella sede centrale a Milano, ha presentato lain partenza per il Sud America.