Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Killington. Una vittoria a testa per Brignone e Bassino

Leggi su Oasport.it

Comincia la trasferta nordamericana per la Coppa del Mondo femminile di sci. Sarà un altro fine settimana dedicato alle discipline tecniche, visto che si correrà negli Stati Uniti ae saranno in programma un gigante ed uno slalom. La pista americana porta a dolci ricordi per le azzurre, con Federicache va a caccia del bis in gigante dopo laall’esordio stagionale a Soelden e con Martache vuole tornare sul podio.Propriosono state protagoniste di una fantastica doppietta nel 2019. Un capolavoro quello delle due azzurre, con la piemontese che si impose con 26 centesimi di vantaggio sulla valdostana e con Mikaela Shiffrin a completare il podio.aveva chiuso inla prima manche, riuscendo a gestire la pressione nella seconda, mentreè stata protagonista di una bella rimonta dal settimo posto.