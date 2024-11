Sport.quotidiano.net - Rugby, Nel campionato nazionale Uisp trasferta da dimenticare per la compagine lunigianese. Il Farafulla alza bandiera bianca contro il Barbarossa, prima da capitano per Bertoli

E’ terminata con una netta sconfitta per 27-0 lain terra lodigiana per il Lunigianaprotagonista nel. Frutto di tre mete subite e prontamente trasformate dai padroni di casa e da due calci di punizione che hanno decretato il punteggio finale di una disputa assai intensa fisicamente e molto spezzettata da errori e situazioni disciplinari e, non ultima, condizionata anche da un clima tipicamente autunnale con temperature appena superiore allo zero. La squadra biancoverde non è mai stata troppo pericolosa e, nelle poche sortite in attacco, non ha mai varcato la linea dei 5 metri dalla linea di meta. Decisamente meglio organizzati i componenti delClub, dominanti in mischia e in touche, che hanno giocato con un Lunigiana in formazione sperimentale; infatti, date le numerose assenze, molti elementi si sono trovati costretti a giocare fuori ruolo e, per dare completezza alla formazione, la dirigenza ha aggiunto sei giocatori provenienti dalla squadra cadetta delNoceto, tre dei quali esordienti assoluti.