Gaeta.it - Ricerche intensificate per l’ereditiera scomparsa: Focus su Cogollo del Cengio

Facebook WhatsAppTwitter Adel, in provincia di Vicenza, sono ripartite le operazioni di ricerca della 40enne Ana Maria Henao,in Spagna il 2 febbraio scorso. Le indagini si concentrano sul sospetto omicidio da parte dell’ex marito, David Knezevic, e il timore che il corpo di Ana possa essere stato occultato nei boschi vicentini sta aumentando tra le forze dell’ordine.Collaborazione internazionale per leLe forze dell’ordine locali stanno collaborando attivamente con le autorità spagnole e americane per reperire informazioni relativamente alladi Ana. La polizia scientifica di Vicenza ha iniziato un’attività di battuta nella zona, focalizzandosi sull’ex strada del Costo, dove un GPS collocato sull’auto dell’ex marito segnalava una sosta prolungata.