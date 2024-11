Ilgiorno.it - Reperibili di sera e nei festivi. La Polizia locale dice sì

Per la prima volta nella storia dell’Unione diNord Lodigiano, che comprende ora i Comuni di Zelo Buon Persico, Tavazzano, Cervignano d’Adda e Montanaso Lombardo, lagarantirà latà oltre gli orari di servizio ordinario. Lo farà per situazioni critiche specifiche, rispondendo ai soli enti preposti e indirettamente, quindi, in aiuto della popolazione. Una necessità che spesso i cittadini e le autorità territoriali hanno sentito, cui ora si vuole dare risposta. La novità partirà dal primo giorno del 2025. "L’introduzione dellatà è un risultato straordinario, frutto della collaborazione tra i nostri Comuni e del lavoro svolto dal comandante, Costantino Gemelli – dichiara Angelo Madonini, presidente dell’Unione Nord Lodigiano e sindaco di Zelo –.