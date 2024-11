Liberoquotidiano.it - Philip Morris Italia, con Masaf nuovo accordo a sostegno filiera: investimenti 1 mld fino al 2034

Roma, 28 nov. (Adnkronos) -e il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste hanno siglato unpluriennale rilanciando l'impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità dellatabacchicola nazionale. Per la prima volta dall'inizio della sottoscrizione degli accordi con il Ministero, di cui l'azienda è stata pioniera a livello nazionale sin dai primi anni duemila, l'intesa estende l'orizzonte temporale della collaborazione strategicaa dieci anni, traguardando l'anno commerciale 2033-concomplessivia 1 miliardo di euro. L'è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al 22esimo Forum della Coldiretti. Ilprevede l'impegno diad acquistare circa la metà della produzione totale di tabacco greggiono, confermando l'azienda come il maggiore investitore privato nellatabacchicolana, la più importante in Europa in termini di volumi.